Андрей Мостовой об Александре Мостовом: «Своеобразный человек, очень любит себя. Надо быть чуть попроще, уважать других»
Андрей Мостовой назвал Александра Мостового своеобразным человеком.
– Как ты относишься к Александру Мостовому? Читаешь его высказывания?
– Читаю то, что вылезает. Своеобразный человек. Очень любит себя.
Думаю, надо быть чуть попроще. По высказываниям непонятно? Нужно уважать других, – сказал полузащитник «Зенита».
Александр Мостовой о кричалке Андрея про «Спартак»: «Кошмар! Фамилию уважают во всей Европе, а тут такой поступок. Сейчас молодежь делает что хочет, с блогеров пример берут, везде хайп»
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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