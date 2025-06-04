Андрей Мостовой об Александре Мостовом: «Своеобразный человек, очень любит себя. Надо быть чуть попроще, уважать других»

Андрей Мостовой назвал Александра Мостового своеобразным человеком.

– Как ты относишься к Александру Мостовому? Читаешь его высказывания?

– Читаю то, что вылезает. Своеобразный человек. Очень любит себя.

Думаю, надо быть чуть попроще. По высказываниям непонятно? Нужно уважать других, – сказал полузащитник «Зенита».

Александр Мостовой о кричалке Андрея про «Спартак»: «Кошмар! Фамилию уважают во всей Европе, а тут такой поступок. Сейчас молодежь делает что хочет, с блогеров пример берут, везде хайп»