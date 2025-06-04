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  • Александр Мостовой о том, что Андрей Мостовой назвал его своеобразным: «Смешно. Замарал уважаемую в Европе фамилию. Если не будешь любить себя, в нашем футболе никто тебя любить не будет»
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Александр Мостовой о том, что Андрей Мостовой назвал его своеобразным: «Смешно. Замарал уважаемую в Европе фамилию. Если не будешь любить себя, в нашем футболе никто тебя любить не будет»

Александр Мостовой отреагировал на слова Андрея Мостового о себе.

Полузащитник «Зенита» так охарактеризовал высказывания экс-футболиста сборной России: «Своеобразный человек, очень любит себя. Надо быть чуть попроще, уважать других».

«Это очень смешно. Кто об этом говорит? Что значит «своеобразный человек»? Все люди своеобразны. После того, как Андрей кричалкой замарал нашу фамилию, которую уважают во всей Европе, что ему говорить? Пускай возьмется за голову и играет в футбол!

Если не будешь любить себя, в нашем футболе никто тебя любить не будет. Когда закончит играть, тогда пускай и решает, кто какой и откуда. А то в сегодняшнее время они все герои. Он пока молодой – многого в жизни не знает и не понимает. А фамилию замарать не позволю!» – сказал Александр Мостовой.

Александр Мостовой о кричалке Андрея про «Спартак»: «Кошмар! Фамилию уважают во всей Европе, а тут такой поступок. Сейчас молодежь делает что хочет, с блогеров пример берут, везде хайп»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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