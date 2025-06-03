Гвардиола о Ямале и Месси: «Пускай Ламин идет своим путем, потом посмотрим, можно ли его сравнить с величайшим. У него есть все для отличной карьеры»
Пеп Гвардиола оценил сравнения Ламина Ямаля с Лионелем Месси.
Вингер «Барселоны» забил 18 голов и сделал 25 передач в 55 матчах во всех турнирах в прошедшем сезоне.
«Пускай он идет своим путем. Потом посмотрим, можно ли его сравнить с величайшим.
Но сейчас понятно одно: Ламин – это очень хороший футболист. Если он избежит травм и рецидивов, то у него есть все, чтобы провести отличную карьеру», – сказал Пеп Гвардиола.
Главный тренер «Манчестер Сити» также ответил на вопрос о том, что вингер «Барселоны» является одним из претендентов на получение Золотого мяча.
«Если в 17 лет его уже считают одним из лучших, то потому, что он этого заслуживает», – заявил тренер.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BeIN Sports
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