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Шикунов о замене «Химок» в РПЛ: «Будет какое‑то голосование клубов – это смешно. Когда есть дыры в регламенте, все делается не по закону»

Александр Шикунов высказался о ситуации с возможной заменой «Химок» в Мир РПЛ.

Ранее подмосковный клуб, занявший 12-е место в Мир РПЛ по итогам сезона, не получил лицензию РФС-1 для участия в следующем сезоне Премьер-лиги.

Согласно регламенту, решение о том, кто заменит «Химки», примет исполком РФС, причем предпочтение будет отдано клубам высшей лиги. Это может быть «Пари НН», который по спортивному принципу вылетел в Мелбет Первую лигу, уступив «Сочи» в стыковых матчах.

«Сама ситуация не очень хорошая, ведь никто не понимает, как действовать дальше. По идее, «Пари НН» не должен был играть вообще в стыковых матчах, вместо них должен был быть «Оренбург».

А по итогу сейчас будет какое‑то голосование, клубы будут выбирать, кого оставить – это крайне неправильно и смешно. «Химки» запутали абсолютно всех.

Явно в регламенте чего‑то не хватает, его надо доработать. Когда есть дыры в регламенте, все делается не по закону – это неправильно», – сказал бывший спортивный директор «Спартака».

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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