Александр Шикунов высказался о ситуации с возможной заменой «Химок» в Мир РПЛ.

Ранее подмосковный клуб, занявший 12-е место в Мир РПЛ по итогам сезона, не получил лицензию РФС-1 для участия в следующем сезоне Премьер-лиги.

Согласно регламенту, решение о том, кто заменит «Химки», примет исполком РФС, причем предпочтение будет отдано клубам высшей лиги. Это может быть «Пари НН», который по спортивному принципу вылетел в Мелбет Первую лигу, уступив «Сочи» в стыковых матчах.

«Сама ситуация не очень хорошая, ведь никто не понимает, как действовать дальше. По идее, «Пари НН » не должен был играть вообще в стыковых матчах, вместо них должен был быть «Оренбург ».

А по итогу сейчас будет какое‑то голосование, клубы будут выбирать, кого оставить – это крайне неправильно и смешно. «Химки » запутали абсолютно всех.

Явно в регламенте чего‑то не хватает, его надо доработать. Когда есть дыры в регламенте, все делается не по закону – это неправильно», – сказал бывший спортивный директор «Спартака».