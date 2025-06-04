Жена Индзаги: «Прощание с «Интером» тяжелым камнем лежит на душе. Я могла настоять на том, чтобы остаться, но у циклов есть начало и конец. Я посоветовала перевернуть страницу – вопреки сердцу»

Жена Симоне Индзаги опубликовала сообщение в связи с уходом тренера из «Интера».

«Правда в том, что я хотела бы сказать ему, чтобы он остался. Я могла бы настоять, но четыре года – это долгий срок, и я не решилась.

Да, мы бы хотели остаться, но у каждого цикла есть начало и конец. Как жена, я всегда стараюсь давать правильные советы, и сегодня, хотя сердце подсказывало иное, я посоветовала перевернуть страницу.

Эти четыре года с «Интером» были великолепными. Это прощание тяжелым камнем лежит на душе. Я буду хранить эти годы в сердце вечно. Наш сын тоже четыре года носил футболку «Интера», и это сделало нашу связь с этими цветами еще крепче.

Каждому из нас нелегко. Даже нашему малышу, для которого этот клуб стал домом. Но жизнь нужно отделять от работы, и сегодня наш путь ведет в другое место. Но частичка сердца останется здесь. Навсегда. Вперед, «Интер », – написала Гайя Лукариелло.