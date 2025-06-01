«Интер» и Индзаги обсудят продление контракта на год. Если тренер уйдет, клуб рассмотрит Фабрегаса, Де Дзерби и Киву
Вчера миланский клуб под руководством 49-летнего итальянского тренера крупно проиграл «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов в Мюнхене.
Действующее соглашение Симоне с «Интером» рассчитано до 30 июня 2026 года.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, во второй половине дня 5 июня Индзаги встретится с президентом «нерадзурри» Беппе Мароттой, чтобы обсудить свое будущее. Стороны хотят понять, возможно ли продление договора еще на один год.
Интерес к Индзаги проявляет саудовский «Аль-Хилаль», который видит в нем замену тренеру Жорже Жезушу.
«Интер» хотел бы продолжить сотрудничество с Индзаги. Если это будет невозможно, клуб будет действовать быстро в свете приближающегося клубного чемпионата мира.
В списке миланцев значатся Франсеск Фабрегас («Комо»), Роберто Де Дзерби («Марсель») и Кристиан Киву («Парма»), который ранее был тренером молодежной команды «Интера».