«Интер» и Индзаги обсудят продление контракта на год. Если тренер уйдет, клуб рассмотрит Фабрегаса, Де Дзерби и Киву

Симоне Индзаги и «Интер» вскоре обсудят возможное продление контракта.

Вчера миланский клуб под руководством 49-летнего итальянского тренера крупно проиграл «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов в Мюнхене.

Действующее соглашение Симоне с «Интером » рассчитано до 30 июня 2026 года.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио , во второй половине дня 5 июня Индзаги встретится с президентом «нерадзурри» Беппе Мароттой , чтобы обсудить свое будущее. Стороны хотят понять, возможно ли продление договора еще на один год.

Интерес к Индзаги проявляет саудовский «Аль-Хилаль », который видит в нем замену тренеру Жорже Жезушу.

«Интер» хотел бы продолжить сотрудничество с Индзаги. Если это будет невозможно, клуб будет действовать быстро в свете приближающегося клубного чемпионата мира.

В списке миланцев значатся Франсеск Фабрегас («Комо »), Роберто Де Дзерби («Марсель ») и Кристиан Киву («Парма »), который ранее был тренером молодежной команды «Интера».

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