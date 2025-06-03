Фабрегаса привлекает место в «Интере», но согласия он пока не давал. Тренер обещал «Комо» остаться, когда его хотели подписать «Байер» и «Рома»
Франсеск Фабрегас считает возможность перехода в «Интер» заманчивой.
Ранее «нерадзурри» расстались с Симоне Индзаги и занялись поисками нового главного тренера.
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, миланцы напрямую связались с испанским специалистом, и тот считает их предложение соблазнительным. При этом согласия на заключение контракта он пока не давал.
Отмечается, что Фабрегас ранее дал «Комо» слово, что останется. Это произошло тогда, когда на него претендовали «Байер» и «Рома».
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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