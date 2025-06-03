Фабрегаса привлекает место в «Интере», но согласия он пока не давал. Тренер обещал «Комо» остаться, когда его хотели подписать «Байер» и «Рома»

Франсеск Фабрегас считает возможность перехода в «Интер» заманчивой.

Ранее «нерадзурри» расстались с Симоне Индзаги и занялись поисками нового главного тренера.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, миланцы напрямую связались с испанским специалистом, и тот считает их предложение соблазнительным. При этом согласия на заключение контракта он пока не давал.

Отмечается, что Фабрегас ранее дал «Комо » слово, что останется. Это произошло тогда, когда на него претендовали «Байер » и «Рома ».