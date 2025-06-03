  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фабрегаса привлекает место в «Интере», но согласия он пока не давал. Тренер обещал «Комо» остаться, когда его хотели подписать «Байер» и «Рома»
39

Фабрегаса привлекает место в «Интере», но согласия он пока не давал. Тренер обещал «Комо» остаться, когда его хотели подписать «Байер» и «Рома»

Франсеск Фабрегас считает возможность перехода в «Интер» заманчивой.

Ранее «нерадзурри» расстались с Симоне Индзаги и занялись поисками нового главного тренера.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, миланцы напрямую связались с испанским специалистом, и тот считает их предложение соблазнительным. При этом согласия на заключение контракта он пока не давал.

Отмечается, что Фабрегас ранее дал «Комо» слово, что останется. Это произошло тогда, когда на него претендовали «Байер» и «Рома».

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1382 голоса
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
logoФрансеск Фабрегас
logoКомо
logoсерия А Италия
logoбундеслига Германия
logoИнтер
logoБайер
logoРома
logoДжанлука Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фабрегас и Де Дзерби требуют от «Интера» обновить состав. Подписать Роберто будет проще из-за условия в контракте с «Марселем»
653 июня, 16:07
Фабрегас и Де Дзерби – основные варианты «Интера» на замену Индзаги
673 июня, 15:29
«Интер» связался с Фабрегасом на фоне возможного ухода Индзаги. «Аль-Хилаль» верит, что Симоне примет предложение
362 июня, 21:13
Главные новости
Осимхен отклонил предложение «Аль-Хилаля» с зарплатой 30 млн евро в год. Форвард ранее не согласился на 26 млн евро
1 минуту назад
«Насколько же в России безопасно: в Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя ограбят – даже днем». Экс-хавбек ЦСКА Дуду о странах
2217 минут назад
«Арсеналу» интересны Роджерс из «Астон Виллы» и Пайшао. Вингер «Фейеноорда» – альтернатива Нико Уильямсу и Сане
527 минут назад
Джикия не оплатил 50 автоштрафов на 52 тысячи рублей. У него 247 нарушений ПДД с начала года, с 2021-го – больше двух тысяч («Постньюс»)
3741 минуту назад
Агент Агкацева: «У Стаса есть амбиции играть в ЛЧ за большие команды. Мечта – АПЛ. Если политическая ситуация наладится, будем стремиться туда»
447 минут назад
«МЮ» улучшит предложение по Мбемо. «Брентфорд» не продал вингера за 45+10 млн фунтов
348 минут назад
«Аталанта» договорилась с Юричем о назначении главным тренером. Контракт – до 2027-го
1654 минуты назад
Пирло о похожих на него игроках: «Де Йонг контролирует игру из глубины, Чалханоглу впечатляет техникой, у Ровеллы великолепный игровой интеллект»
8сегодня, 10:19
Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ: «Есть доказательная база. Мы даже Бразилии уступаем – мало играем. Клубы из Москвы лишь 10 раз выезжают за пределы города – смешные цифры»
59сегодня, 10:17
Ямаль получил три звезды от Marca за матч с Францией, Мбаппе – две, Дембеле и Педри – одну. У Меньяна, Лангле, Конате, Калулу – прочерк
34сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Милану» интересен лучший бомбардир Серии А Ретеги, несмотря на высокий ценник. «Ювентус» также следит за форвардом «Аталанты»
1 минуту назад
«Ахмат», «Динамо» Махачкала и «Рубин» поздравили мусульман с Курбан-Байрамом
13 минуты назад
Тедеев о замене Дзюбы в матче с «Локо»: «Игра была неудачной, он отреагировал нехорошо. Единственное, о чем я жалею – переживала мама Артема. Я ей сказал: «Теть Свет, извините меня»
119 минут назад
У болельщика «ПСЖ» украли инвалидную коляску стоимостью 4800 евро во время финала ЛЧ
420 минут назад
Экс-судья Ирматов о выходе Узбекистана на ЧМ-2026: «Мы ждали этого исторического дня 33 года. Наша сборная осуществила мечту, желаю им больших побед»
123 минуты назадВидео
«Вся Россия смотрит матчи сборной, чтобы порадоваться за нее в такое нелегкое время. Хорошо, что есть хоть какая-то отдушина». Булыкин об игре с Нигерией
532 минуты назад
Эменике о Карпине: «Отличный тренер и человек, был мне как отец. В «Спартаке» за него держалась вся команда»
40 минут назад
Инсайдер Harumi: «Говорят, что «Спартак» открывает свою киберспортивную команду»
150 минут назадКиберспорт
«Вест Хэм» объявил о выкупе Тодибо у «Ниццы». «Барса» получит около 8,5 млн евро – 20 % от сделки
552 минуты назад
Гатти может перейти в «Наполи» или «Астон Виллу». «Юве» отказывается повысить до 3 млн евро зарплату защитника (Джанлука Ди Марцио)
3сегодня, 10:03