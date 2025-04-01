Мареска недоволен вратарями «Челси» и хочет подписать Милинковича-Савича. Голкипер «Торино» с отступными в 20 млн евро также интересен «Ман Сити» (Tuttosport)
Ваня Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «Челси».
Как сообщает Teamtalk со ссылкой на Tuttosport, главный тренер лондонцев Энцо Мареска недоволен Робертом Санчесом и Филипом Йоргенсеном и сообщил клубу о необходимости подписания вратаря. Голкипера «Торино» итальянский специалист считает идеальным решением проблемы.
Утверждается, что «Манчестер Сити» футболист сборной Сербии тоже нравится.
Приобрести Милинковича-Савича можно за 20 млн евро – такие отступные прописаны в его контракте. Статистику 28-летнего вратаря можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Teamtalk
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости