Мареска недоволен вратарями «Челси» и хочет подписать Милинковича-Савича. Голкипер «Торино» с отступными в 20 млн евро также интересен «Ман Сити» (Tuttosport)

Ваня Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «Челси».

Как сообщает Teamtalk со ссылкой на Tuttosport, главный тренер лондонцев Энцо Мареска недоволен Робертом Санчесом и Филипом Йоргенсеном и сообщил клубу о необходимости подписания вратаря. Голкипера «Торино» итальянский специалист считает идеальным решением проблемы.

Утверждается, что «Манчестер Сити» футболист сборной Сербии тоже нравится.

Приобрести Милинковича-Савича можно за 20 млн евро – такие отступные прописаны в его контракте. Статистику 28-летнего вратаря можно изучить здесь .