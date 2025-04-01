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  • Мареска недоволен вратарями «Челси» и хочет подписать Милинковича-Савича. Голкипер «Торино» с отступными в 20 млн евро также интересен «Ман Сити» (Tuttosport)
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Мареска недоволен вратарями «Челси» и хочет подписать Милинковича-Савича. Голкипер «Торино» с отступными в 20 млн евро также интересен «Ман Сити» (Tuttosport)

Ваня Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «Челси».

Как сообщает Teamtalk со ссылкой на Tuttosport, главный тренер лондонцев Энцо Мареска недоволен Робертом Санчесом и Филипом Йоргенсеном и сообщил клубу о необходимости подписания вратаря. Голкипера «Торино» итальянский специалист считает идеальным решением проблемы.

Утверждается, что «Манчестер Сити» футболист сборной Сербии тоже нравится.

Приобрести Милинковича-Савича можно за 20 млн евро – такие отступные прописаны в его контракте. Статистику 28-летнего вратаря можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Teamtalk
logoВаня Милинкович-Савич
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logoФилип Йоргенсен
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