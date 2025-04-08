Агкацев – 4-й в списке лучших вратарей за последний год от CIES. Доннарумма 1-й, Латышонок – 12-й

Станислав Агкацев входит в пятерку лучших вратарей мира по версии CIES.

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг сильнейших голкиперов за последний год (с 31 марта 2024-го по 31 марта 2025-го).

Футболисты ранжированы на основании индекса, отражающего спортивный уровень сыгранных матчей, результаты игр и отклонение процента сэйвов в лиге от ожидаемого значения с учетом оборонительной силы команды. Рассматривались только вратари, принявшие участие в 20 матчах чемпионата и более.

В топ-15 попали:

1. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ »), индекс – 95,5.

2. Ян Зоммер («Интер ») – 91,7.

3. Тибо Куртуа («Реал ») – 88.

4. Станислав Агкацев («Краснодар») – 87,4.

5. Марк Флеккен («Брентфорд») – 85,9.

6. Роберт Санчес («Челси») – 84,1.

7. Петер Гулачи («Лейпциг») – 83,9.

8. Жоао Рикардо («Форталеза») – 83,7.

9. Моритц Николас («Боруссия» Менхенгладбах) – 83,3.

10. Робин Центнер («Майнц») – 82,2.

11. Джордже Петрович («Страсбур») – 82,1.

12. Евгений Латышонок («Зенит») – 81,7.

13. Лукас Перри («Лион») – 81,6.

14. Ремко Пасвеер («Аякс») – 81,6.

15. Джон Маккарти («Лос-Анджелес Гэлакси») – 81,2.

В сотню лучших из числа представителей Мир РПЛ также включен Евгений Ставер («Рубин»). Он занимает 98-е место.