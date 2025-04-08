Агкацев – 4-й в списке лучших вратарей за последний год от CIES. Доннарумма 1-й, Латышонок – 12-й
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг сильнейших голкиперов за последний год (с 31 марта 2024-го по 31 марта 2025-го).
Футболисты ранжированы на основании индекса, отражающего спортивный уровень сыгранных матчей, результаты игр и отклонение процента сэйвов в лиге от ожидаемого значения с учетом оборонительной силы команды. Рассматривались только вратари, принявшие участие в 20 матчах чемпионата и более.
В топ-15 попали:
1. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), индекс – 95,5.
2. Ян Зоммер («Интер») – 91,7.
3. Тибо Куртуа («Реал») – 88.
4. Станислав Агкацев («Краснодар») – 87,4.
5. Марк Флеккен («Брентфорд») – 85,9.
6. Роберт Санчес («Челси») – 84,1.
7. Петер Гулачи («Лейпциг») – 83,9.
8. Жоао Рикардо («Форталеза») – 83,7.
9. Моритц Николас («Боруссия» Менхенгладбах) – 83,3.
10. Робин Центнер («Майнц») – 82,2.
11. Джордже Петрович («Страсбур») – 82,1.
12. Евгений Латышонок («Зенит») – 81,7.
13. Лукас Перри («Лион») – 81,6.
14. Ремко Пасвеер («Аякс») – 81,6.
15. Джон Маккарти («Лос-Анджелес Гэлакси») – 81,2.
В сотню лучших из числа представителей Мир РПЛ также включен Евгений Ставер («Рубин»). Он занимает 98-е место.
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