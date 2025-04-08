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Агкацев – 4-й в списке лучших вратарей за последний год от CIES. Доннарумма 1-й, Латышонок – 12-й

Станислав Агкацев входит в пятерку лучших вратарей мира по версии CIES.

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг сильнейших голкиперов за последний год (с 31 марта 2024-го по 31 марта 2025-го).

Футболисты ранжированы на основании индекса, отражающего спортивный уровень сыгранных матчей, результаты игр и отклонение процента сэйвов в лиге от ожидаемого значения с учетом оборонительной силы команды. Рассматривались только вратари, принявшие участие в 20 матчах чемпионата и более.

В топ-15 попали:

1. Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ»), индекс – 95,5.

2. Ян ЗоммерИнтер») – 91,7.

3. Тибо Куртуа («Реал») – 88.

4. Станислав Агкацев («Краснодар») – 87,4.

5. Марк Флеккен («Брентфорд») – 85,9.

6. Роберт Санчес («Челси») – 84,1.

7. Петер Гулачи («Лейпциг») – 83,9.

8. Жоао Рикардо («Форталеза») – 83,7.

9. Моритц Николас («Боруссия» Менхенгладбах) – 83,3.

10. Робин Центнер («Майнц») – 82,2.

11. Джордже Петрович («Страсбур») – 82,1.

12. Евгений Латышонок («Зенит») – 81,7.

13. Лукас Перри («Лион») – 81,6.

14. Ремко Пасвеер («Аякс») – 81,6.

15. Джон Маккарти («Лос-Анджелес Гэлакси») – 81,2.

В сотню лучших из числа представителей Мир РПЛ также включен Евгений Ставер («Рубин»). Он занимает 98-е место.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
logoСтанислав Агкацев
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoПСЖ
Жоао Рикардо
logoЕвгений Латышонок
logoсерия А Италия
logoЛос-Анджелес Гэлакси
logoвысшая лига Бразилия
logoРоберт Санчес
logoФорталеза
logoРеал Мадрид
logoЛукас Перри
logoвысшая лига Нидерланды
logoМЛС
logoбундеслига Германия
CIES
logoРБ Лейпциг
logoРемко Пасвеер
logoИнтер
logoСтрасбур
logoЗенит
logoБрентфорд
logoКраснодар
logoАякс
logoБоруссия Менхенгладбах
logoлига 1 Франция
logoДжордже Петрович
logoЛион
logoМайнц
logoРобин Центнер
logoМоритц Николас
logoПетер Гулачи
logoЛа Лига
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoДжон Маккарти
рейтинги
logoпремьер-лига Россия
logoТибо Куртуа
logoЯн Зоммер
logoМарк Флеккен
logoЕвгений Ставер
logoРубин
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