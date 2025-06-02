Нуньес, Кепа, Дьокереш, Фраттези, Судаков, Гатти и Кин – среди игроков, интересующих «Наполи»

В «Наполи» вероятны значительные кадровые изменения.

Corriere dello Sport сообщает, что многие футболисты покинут команду, но в то же время чемпионы Италии собираются существенно углубить состав.

Партенопейцы работают над подписанием вратаря, защитника, двух полузащитников, двух вингеров и нападающего.

Среди тех, кто может уйти, выделяются Андре-Франк Замбо-Ангисса (есть заманчивый вариант с «Аль-Кадисией») и Станислав Лоботка (отступные – 25 млн евро, один из интересующихся клубов – «Атлетико »).

В число тех, за кем «Наполи » следит, входят Кепа Аррисабалага («Челси »), Сам Бекема («Болонья»), Федерико Гатти («Ювентус»), Давиде Фраттези («Интер»), Кеннет Тайлор («Аякс»), Георгий Судаков («Шахтер»), Эдон Жегрова («Лилль»), Ли Кан Ин («ПСЖ»), Дан Ндойе («Болонья»), Виктор Дьокереш («Спортинг»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Мойзе Кин («Фиорентина»), Лоренцо Лукка («Удинезе») и Анж-Йоан Бонни («Парма»).