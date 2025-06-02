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Нуньес, Кепа, Дьокереш, Фраттези, Судаков, Гатти и Кин – среди игроков, интересующих «Наполи»

В «Наполи» вероятны значительные кадровые изменения.

Corriere dello Sport сообщает, что многие футболисты покинут команду, но в то же время чемпионы Италии собираются существенно углубить состав.

Партенопейцы работают над подписанием вратаря, защитника, двух полузащитников, двух вингеров и нападающего.

Среди тех, кто может уйти, выделяются Андре-Франк Замбо-Ангисса (есть заманчивый вариант с «Аль-Кадисией») и Станислав Лоботка (отступные – 25 млн евро, один из интересующихся клубов – «Атлетико»).

В число тех, за кем «Наполи» следит, входят Кепа Аррисабалага («Челси»), Сам Бекема («Болонья»), Федерико Гатти («Ювентус»), Давиде Фраттези («Интер»), Кеннет Тайлор («Аякс»), Георгий Судаков («Шахтер»), Эдон Жегрова («Лилль»), Ли Кан Ин («ПСЖ»), Дан Ндойе («Болонья»), Виктор Дьокереш («Спортинг»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Мойзе Кин («Фиорентина»), Лоренцо Лукка («Удинезе») и Анж-Йоан Бонни («Парма»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere dello Sport
logoНаполи
logoЭдон Жегрова
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoАякс
logoВиктор Дьокереш
logoАндре-Франк Замбо-Ангисса
logoКепа Аррисабалага
logoФиорентина
logoДавиде Фраттези
logoСтанислав Лоботка
logoУдинезе
logoЛоренцо Лукка
возможные трансферы
logoЛи Кан Ин
logoФедерико Гатти
logoПарма
logoГеоргий Судаков
logoИнтер
logoМойзе Кин
logoЛилль
logoЧемпионат Украины по футболу
logoАль-Кадисия
logoАтлетико
logoПСЖ
logoвысшая лига Нидерланды
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЮвентус
logoБолонья
logoСам Бекема
logoвысшая лига Португалия
logoДарвин Нуньес
logoАнж-Йоан Бонни
logoЧелси
logoДан Ндойе
logoлига 1 Франция
logoКеннет Тайлор
logoСпортинг
logoЛиверпуль
logoШахтер
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