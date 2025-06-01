Агкацев стал лучшим игроком месяца в «Краснодаре» четвертый раз подряд. Сперцян занял второе место, Кордоба – 3-й

Станислав Агкацев признан болельщиками лучшим игроком «Краснодара» в мае.

Голкипер «быков» выиграл голосование в четвертый раз подряд и пятый в прошедшем сезоне. Агкацев набрал 29,73 % голосов, в мае вратарь провел 4 матча в Мир РПЛ (одна на ноль – с «Динамо» в последнем туре, 3:0), пропустив три гола.

Второе место занял Эдуард Сперцян – полузащитник набрал 26,02 %. Третью строчку с результатом 25, 34% занял нападающий Джон Кордоба.

В голосовании приняло участие 1945 человек.

«Был трудный выбор, но вы его сделали! Стас Агкацев становится лучшим футболистом команды в мае. В четвертый раз кряду.

На втором месте Эдуард Сперцян . Третий – Джон Кордоба !

Поздравляем победителя и призеров, но знаем, что в чемпионском коллективе важен каждый», – говорится в сообщении «Краснодара ».