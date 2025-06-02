Вратарь «Краснодара» Агкацев о сборной: «Каждый вратарь – максималист, у всех в амбициях быть первым номером. Я тоже ставлю такие цели»
Станислав Агкацев надеется стать основным вратарем сборной России.
«Каждый вратарь – максималист. У всех в амбициях быть первым номером в сборной. Я перед собой тоже ставлю такие цели.
Конечно, после такого тяжелого сезона нелегко переключаться на сборную. Но это часть работы. В этом и заключается профессионализм – быстро переключиться с чемпионата на сборную», – сказал голкипер «Краснодара».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости