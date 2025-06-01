Агкацев о чемпионстве «Краснодара»: «В сборной очень дружная атмосфера. Практически все написали, поздравили»

Станислав Агкацев рассказал об атмосфере в сборной России.

Команда Валерия Карпина проведет 6 июня в Москве товарищеский матч с Нигерией, 10-го числа – на выезде с Беларусью.

– Общаемся с парнями из команды, до сих пор не приходит еще полноценное осознание того, что мы [«Краснодар»] сделали. Думаю, чуть позже осознаем. А сейчас, конечно, с большим удовольствием приехал в сборную, всегда рад приезжать в национальную команду, всегда самые положительные эмоции.

— Ждете какой‑то особенной встречи от партнеров по сборной, с которыми еще не пообщались? Кто‑то, может быть, поздравлял вас с чемпионством в личных сообщениях?

— В сборной очень дружная атмосфера. Практически все написали, поздравили. Было очень приятно, — сказал вратарь «Краснодара » и сборной России.