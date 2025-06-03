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Маркиньос – игрок сезона в «Спартаке». Бразилец опередил Барко и Угальде в голосовании болельщиков

Маркиньос признан Winline игроком сезона в «Спартаке».

25-летний бразильский вингер выиграл голосование болельщиков, набрав 39% голосов.

Второе место занял полузащитник Эсекиэль Барко (27%), третье – нападающий Манфред Угальде (13%).

Маркиньос провел 26 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне и сделал 9 результативных передач – это лучший результат в «Спартаке» и третий в лиге. Подробная статистика выступлений игрока – здесь.

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Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Спартака»
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