Маркиньос – игрок сезона в «Спартаке». Бразилец опередил Барко и Угальде в голосовании болельщиков

Маркиньос признан Winline игроком сезона в «Спартаке».

25-летний бразильский вингер выиграл голосование болельщиков, набрав 39% голосов.

Второе место занял полузащитник Эсекиэль Барко (27%), третье – нападающий Манфред Угальде (13%).

Маркиньос провел 26 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне и сделал 9 результативных передач – это лучший результат в «Спартаке » и третий в лиге. Подробная статистика выступлений игрока – здесь .