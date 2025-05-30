Маркиньос из «Спартака» посетил родную фавелу в Бразилии: «Он показывает эти места своим детям, чтобы они ценили то, что имеют сейчас ❤️»

Форвард «Спартака» Маркиньос посетил родную фавелу в Бразилии.

«Маркиньос в отпуске вернулся в фавелу в Бразилии, где вырос и жил 15 лет назад.

Втроем с двумя братьями он спал в маленькой комнате, в которой уже никто не живет.

В межсезонье он часто навещает эти места и показывает их своим детям, чтобы они ценили то, что имеют сейчас ❤️», – говорится в сообщении в соцсетях «Спартака ».

Фото: t.me/fcsmtg