Маркиньос из «Спартака» посетил родную фавелу в Бразилии: «Он показывает эти места своим детям, чтобы они ценили то, что имеют сейчас ❤️»
Форвард «Спартака» Маркиньос посетил родную фавелу в Бразилии.
«Маркиньос в отпуске вернулся в фавелу в Бразилии, где вырос и жил 15 лет назад.
Втроем с двумя братьями он спал в маленькой комнате, в которой уже никто не живет.
В межсезонье он часто навещает эти места и показывает их своим детям, чтобы они ценили то, что имеют сейчас ❤️», – говорится в сообщении в соцсетях «Спартака».
Фото: t.me/fcsmtg
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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