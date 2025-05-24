Маркиньос – третий игрок «Спартака» с 2009-го с тремя ассистами в матче РПЛ после Алекса и Бакаева
Маркиньос отдал три голевые передачи в матче Мир РПЛ.
Вингер «Спартака» ассистировал Манфреду Угальде, Ливаю Гарсии и Роману Зобнину в матче 30-го тура против «Химок» (5:0).
Маркиньос стал третьим игроком «Спартака» с 2009 года, сделавшим 3 результативные передачи в матче Премьер-лиги.
Ранее это удавалось только Алексу в 2010 году в игре против «Сибири» и Зелимхану Бакаеву в матче с «Локомотивом» в 2019 году.
Всего на счету Маркиньоса 9 голевых передач в этом сезоне РПЛ. Последний спартаковец, кто делал больше – Эйден Макгиди в сезоне-2011/12 (11).
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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