Маркиньос – третий игрок «Спартака» с 2009-го с тремя ассистами в матче РПЛ после Алекса и Бакаева

Маркиньос отдал три голевые передачи в матче Мир РПЛ.

Вингер «Спартака» ассистировал Манфреду Угальде , Ливаю Гарсии и Роману Зобнину в матче 30-го тура против «Химок» (5:0).

Маркиньос стал третьим игроком «Спартака » с 2009 года, сделавшим 3 результативные передачи в матче Премьер-лиги.

Ранее это удавалось только Алексу в 2010 году в игре против «Сибири» и Зелимхану Бакаеву в матче с «Локомотивом» в 2019 году.

Всего на счету Маркиньоса 9 голевых передач в этом сезоне РПЛ. Последний спартаковец, кто делал больше – Эйден Макгиди в сезоне-2011/12 (11).