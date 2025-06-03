Агент Джикии о возможном переходе в «Локо»: «Не знаю, откуда информация. От руководства ничего не слышал»

Агент Георгия Джикии не знает о предстоящем переходе клиента в «Локомотив».

Ранее появилась информация , что 31-летний защитник, чей контракт с «Химками» истекает в конце июня, с высокой долей вероятности перейдет в московский клуб. Сообщалось , что Джикия сам предложил себя «Локомотиву », но трансфер возможен лишь в случае продажи одного из центральных защитников-легионеров.

«Мы стараемся не комментировать информацию, пока переход в тот или иной клуб не состоится. Все может случиться.

Я видел эту информацию, но не знаю, откуда она появилась. Я довольно часто общаюсь с руководством «Локомотива», от них я ничего подобного не слышал», – сказал Владимир Кузьмичев .