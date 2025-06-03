Агент Джикии о возможном переходе в «Локо»: «Не знаю, откуда информация. От руководства ничего не слышал»
Агент Георгия Джикии не знает о предстоящем переходе клиента в «Локомотив».
Ранее появилась информация, что 31-летний защитник, чей контракт с «Химками» истекает в конце июня, с высокой долей вероятности перейдет в московский клуб. Сообщалось, что Джикия сам предложил себя «Локомотиву», но трансфер возможен лишь в случае продажи одного из центральных защитников-легионеров.
«Мы стараемся не комментировать информацию, пока переход в тот или иной клуб не состоится. Все может случиться.
Я видел эту информацию, но не знаю, откуда она появилась. Я довольно часто общаюсь с руководством «Локомотива», от них я ничего подобного не слышал», – сказал Владимир Кузьмичев.
Россия
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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