«Локомотив» подпишет Джикию на год с зарплатой около 5 млн рублей в месяц лишь в случае ухода одного из центральных защитников-легионеров. Он сам предложил себя клубу (Иван Карпов)

Стали известны условия возможного перехода Георгия Джикии в «Локомотив».

Ранее появилась информация , что 31-летний защитник, чей контракт с «Химками» истекает в конце июня, с высокой долей вероятности перейдет в московский клуб.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Локомотив» подпишет контракт с Джикией только в случае продажи одного из центральных защитников-легионеров. Клуб может продать Сесера Монтеса или Жерзино Ньямси .

Также сообщается, что Джикия сам предложил руководству «Локомотива » оформить трансфер, в клубе это восприняли позитивно.