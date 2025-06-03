«Локомотив» подпишет Джикию на год с зарплатой около 5 млн рублей в месяц лишь в случае ухода одного из центральных защитников-легионеров. Он сам предложил себя клубу (Иван Карпов)
Стали известны условия возможного перехода Георгия Джикии в «Локомотив».
Ранее появилась информация, что 31-летний защитник, чей контракт с «Химками» истекает в конце июня, с высокой долей вероятности перейдет в московский клуб.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Локомотив» подпишет контракт с Джикией только в случае продажи одного из центральных защитников-легионеров. Клуб может продать Сесера Монтеса или Жерзино Ньямси.
Также сообщается, что Джикия сам предложил руководству «Локомотива» оформить трансфер, в клубе это восприняли позитивно.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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