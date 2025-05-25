Агент Джикии не исключил возвращение в «Спартак»: «Георгий с удовольствием рассмотрит такой вариант, он благодарен клубу. Малышев этот вопрос не поднимал»
Агент Георгия Джикии допустил возвращение защитника в «Спартак».
– Возвращение Георгия в «Спартак» возможно?
– Тут надо отталкиваться от позиции клуба. Мы несколько раз встречались с Олегом [Малышевым]. Они этот вопрос не поднимали.
Конечно, все самые яркие эпизоды карьеры Георгия связаны со «Спартаком». Он с большим уважением относится к клубу, к партнерам. Даже по истечении времени он обо всех отзывается положительно. Это не наиграно, он благодарен «Спартаку».
Если клуб изъявит желание, Георгий с удовольствием рассмотрит такой вариант, – сказал Владимир Кузьмичев.
Джикия ищет новый клуб, сообщил агент: «Работа по переходу ведется. С руководством «Химок» надо решить вопрос задолженности и статуса, в котором Георгий покинет клуб»
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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