«Локо» подпишет Джикию лишь в случае ухода одного из центральных защитников. Конкретных переговоров о трансфере нет (Андрей Панков)
«Локомотив» вряд ли подпишет Георгия Джикию.
Ранее появилась информация, что 31-летний защитник, чей контракт с «Химками» истекает в конце июня, с высокой долей вероятности перейдет в московский клуб.
По данным инсайдера Андрея Панкова, переход Джикии в «Локомотив» возможет лишь в случае ухода одного из центральных защитников – на данный момент никто из них не планирует покидать клуб.
Сообщается, что у «Локомотива» и Джикии были контакты, однако конретных переговоров на данный момент не ведется.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
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