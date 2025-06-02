«Локо» подпишет Джикию лишь в случае ухода одного из центральных защитников. Конкретных переговоров о трансфере нет (Андрей Панков)

«Локомотив» вряд ли подпишет Георгия Джикию.

Ранее появилась информация , что 31-летний защитник, чей контракт с «Химками» истекает в конце июня, с высокой долей вероятности перейдет в московский клуб.

По данным инсайдера Андрея Панкова, переход Джикии в «Локомотив» возможет лишь в случае ухода одного из центральных защитников – на данный момент никто из них не планирует покидать клуб.

Сообщается, что у «Локомотива» и Джикии были контакты, однако конретных переговоров на данный момент не ведется.