Агент Джикии: «Георгий может вызывать интерес у клубов первой восьмерки. Пока не увидели его в лучшей форме»
– Как оцените игру Джикии в «Химках»? Может ли он перейти в российский топ-клуб во второй части чемпионата?
– С учетом того, что подготовка у Георгия получилась скомканной, ему было тяжеловато входить в сезон. Тем не менее он смог набрать кондиции и начал играть. Пока мы не увидели Джикию в своей лучшей форме, но он точно может вызывать интерес у клубов первой восьмерки.
Я считаю, что Георгий выступил хорошо, несмотря на все то, что произошло на предсезонке. Если появится подходящее предложение, его можно будет рассмотреть, – сказал агент Владимир Кузьмичев.
Соглашение Джикии с «Химками» рассчитано до лета 2025 года с опцией продления еще на сезон. В составе клуба защитник сыграл 8 матчей, не отметившись результативными действиями и заработав одну желтую карточку. С полной статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
«Химки» на данный момент, набрав 16 очков, занимают 13-е место в Мир РПЛ.
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