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  • Жереми Нжитап: «Абрамович – очень хороший человек. Он изменил футбол и поднял «Челси» до высочайшего уровня, наравне с «Реалом». Благодаря ему в мире стало больше топовых клубов»
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Жереми Нжитап: «Абрамович – очень хороший человек. Он изменил футбол и поднял «Челси» до высочайшего уровня, наравне с «Реалом». Благодаря ему в мире стало больше топовых клубов»

Жереми Нжитап тепло отозвался об экс-владельце «Челси» Романе Абрамовиче.

«Это замечательный человек. Помню, как Абрамович впервые зашел к нам в раздевалку после победы в Кубке английской футбольной лиги. Мы залили все шампанское в кубок, начали подходить к нему, и он говорил: «Нет, пожалуйста, не надо!»

Нам было все равно, мы взяли и вылили на Абрамовича все шампанское. Он был в шоке, но ему понравилось.

Роман нечасто приходил на тренировки «Челси». Каждое его появление в раздевалке было лишь по особым моментам. Например, после выигранных титулов.

Абрамович – очень-очень хороший человек. Я помню, что тогда было лишь несколько топовых команд по всему миру. Роман изменил футбол, ведь за ним в клубы начали приходить бизнесмены и вливать деньги. Он поднял «Челси» до высочайшего уровня, наравне с «Реалом».

Его нельзя критиковать, только респект. От всего сердца выражаю ему уважение за то, как он изменил футбол в лучшую сторону. Благодаря ему в мире стало больше топовых клубов. Абрамович относился к «Челси» как к своему ребенку», – заявил экс-хавбек «синих».

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ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
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