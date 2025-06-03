Газизов о замене «Химок» в РПЛ: «Я всегда выступал за расширение до 18 клубов. Думаю, в этот раз оставят 16 команд, чтобы возобладал спортивный принцип»

Шамиль Газизов высказался о ситуации с заменой «Химок» в РПЛ.

Ранее подмосковный клуб, занявший 12-е место в Мир РПЛ , не получил лицензию РФС-1 для участия в следующем сезоне Премьер-лиги.

«Я всегда выступал за расширение РПЛ до 18 клубов. Говорю об этом уже давно.

Думаю, в этот раз оставят 16 команд, чтобы возобладал спортивный принцип. Скоро бюро исполкома РФС примет решение и объявит его», – сказал генеральный директор «Динамо » Махачкала.

Дюков о замене «Химок» в РПЛ: «Возможно, будет 15 команд, но я сомневаюсь. РФС ждет мнения РПЛ и ФНЛ, потом исполком примет решение»