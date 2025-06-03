Газизов о замене «Химок» в РПЛ: «Я всегда выступал за расширение до 18 клубов. Думаю, в этот раз оставят 16 команд, чтобы возобладал спортивный принцип»
Шамиль Газизов высказался о ситуации с заменой «Химок» в РПЛ.
Ранее подмосковный клуб, занявший 12-е место в Мир РПЛ, не получил лицензию РФС-1 для участия в следующем сезоне Премьер-лиги.
«Я всегда выступал за расширение РПЛ до 18 клубов. Говорю об этом уже давно.
Думаю, в этот раз оставят 16 команд, чтобы возобладал спортивный принцип. Скоро бюро исполкома РФС примет решение и объявит его», – сказал генеральный директор «Динамо» Махачкала.
Дюков о замене «Химок» в РПЛ: «Возможно, будет 15 команд, но я сомневаюсь. РФС ждет мнения РПЛ и ФНЛ, потом исполком примет решение»
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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