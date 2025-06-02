«За МКАДом тоже есть жизнь и футбол. 90% российских игроков, даже московских клубов, вышли из регионов». Тренер «Черноморца» Василенко о недопуске команды к стыковым матчам
Новороссийский клуб занял третье место в Мелбет Первой лиге, но не прошел лицензирование для участия в Мир Премьер-лиге и не был допущен до стыковых матчей.
– Не кажется ли вам парадоксальной ситуация, при которой РФС до последнего пытается спасти «Химки», на которые никто не ходит, но не пускает в РПЛ команду, собирающую полный стадион?
– Парадокс есть, конечно. Я точно не знаю позицию РФС – только из прессы узнавал какие-то новости про отсрочки. Может быть, «Химки» пытались спасти из-за того, что они уже были в Премьер-лиге. Плюс территориальный фактор.
Если мы хотим везде развивать футбол – а 90 процентов российских игроков, даже московских клубов, вышли из регионов, – то нужно четко уяснить: за МКАДом тоже есть жизнь и есть футбол, – сказал главный тренер «Черноморца» Олег Василенко.
Василенко о 3-м месте «Черноморца»: «Для простых людей важна сказка. Мы сделали удивительную историю, подняли волну, и ее поддержали очень многие»