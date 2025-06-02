Станкович позвонил Комличенко трижды за два дня. Тренер «Спартака» звал форварда «Ростова» даже в день финала Кубка («Мутко против»)

Деян Станкович уговаривает Николая Комличенко перейти в «Спартак».

По информации телеграм-канала «Мутко против», тренер трижды позвонил форварду «Ростова » за последние два дня. Он дважды связывался с футболистом даже в день финала FONBET Кубка России, проигранного по пенальти ЦСКА.

Подчеркивается, что Станкович «завалил» Комличенко звонками на прошлой неделе. Сербский специалист надеется перехватить нападающего у «Локомотива».