Станкович позвонил Комличенко трижды за два дня. Тренер «Спартака» звал форварда «Ростова» даже в день финала Кубка («Мутко против»)
Деян Станкович уговаривает Николая Комличенко перейти в «Спартак».
По информации телеграм-канала «Мутко против», тренер трижды позвонил форварду «Ростова» за последние два дня. Он дважды связывался с футболистом даже в день финала FONBET Кубка России, проигранного по пенальти ЦСКА.
Подчеркивается, что Станкович «завалил» Комличенко звонками на прошлой неделе. Сербский специалист надеется перехватить нападающего у «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Мутко против»
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