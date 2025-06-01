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  • Комличенко перед финалом с ЦСКА: «Состояние «Ростова» отличное, готовы на 110%, с настроем не будет проблем. Молодых подготовим, чтобы не перегорели»
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Комличенко перед финалом с ЦСКА: «Состояние «Ростова» отличное, готовы на 110%, с настроем не будет проблем. Молодых подготовим, чтобы не перегорели»

Николай Комличенко высказался в преддверии матча «Ростова» с ЦСКА.

Сегодня команды сыграют в Суперфинале Фонбет Кубка России в «Лужниках».

— Какие ощущения перед финалом? Чего ждете от ЦСКА?

— Ничего необычного, обычный цикл на неделе. В предвкушении большой игры и большого праздника. Состояние отличное, готовы на 110%, с настроем не будет проблем. Молодых подготовим, чтобы не перегорели. У меня и у многих это первая такая большая игра. 

После стартового свистка все будет хорошо. Тревожных ощущений нет, — сказал нападающий «Ростова».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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