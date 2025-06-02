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Глава академии «Ростова»: «Осипенко и Комличенко достигли возраста, когда заслужили сыграть в более статусном клубе. Про полтора миллиона за Максима – бред полнейший»

Руководитель академии «Ростова» рассказал о возможных изменениях в составе.

– Финал Кубка – последний матч «Ростова» в таком составе?

– В таком составе точно не будут играть, потому что вчера Комличенко после игры сказал, что он уходит. Это уже не секрет. А насколько сильные будут изменения, пока сложно сказать.

– От чего зависит, сохранится такой состав или нет?

– Я думаю, что в первую очередь будет зависеть от предложений, которые будут на рынке от игроков. Если будут предложения, которые устроят и «Ростов», и покупателей игрока, то почему нет?

– Мы видим, что «Ростов» раньше никогда не продавал дешево своих игроков. То есть всегда выжимали максимум. В случае Осипенко сейчас говорят про полтора миллиона. Мы можем сказать, что Осипенко ушел из «Ростова»?

– Нет. И про полтора миллиона – это бред полнейший. Только Комличенко вчера сам сказал, что он провел последний матч. Но я думаю, что то предложение, которое сделали, оно футбольно выгодное. То, что в телеграме пишут, похоже на правду.

– Пишут про 4,2 миллиона. Но в телеграме пишут и про полтора миллиона за Осипенко.

– Без комментариев. Это, я думаю, очень далеко от истины.

– Есть ли какая-то разница между обычными трансферными окнами, когда в «Ростове» было много игроков, которые могут быть очень привлекательны для более богатых клубов, и тем, что есть сейчас?

– У каждой команды существует свой цикл. И ребята уже наверное достигли такого возраста (и Осипенко, и Комличенко), когда они заслужили сыграть в каком-то более статусном клубе, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» Антон Тупиков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoРостов
Это футбол, брат!
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Комличенко
logoМаксим Осипенко
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