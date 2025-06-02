Все 700 сотрудников «ПСЖ» после победы в ЛЧ получат часть бонусов, предназначенных для игроков – клуб сдержит обещание. Футболисты согласились

«ПСЖ» сдержит обещание о выплате бонусов сотрудникам за победу в Лиге чемпионов.

В начале мая сообщалось , что президент клуба Нассер Аль-Хелайфи пообещал выплатить часть бонусов, которые обычно предназначены только для футболистов, всем сотрудникам клуба.

По данным Le Parisien, Аль-Хелайфи сдержит обещание, данное в январе. Бонус за победу, который изначально предназначался только игрокам, будет разделен между всеми 700 сотрудниками «ПСЖ ». Игроки и тренеры дали согласие на это.

На данный момент неизвестно, какая сумма будет распределена.