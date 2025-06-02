Дешам о том, что «ПСЖ» завоевал ЛЧ без Мбаппе: «Килиан уже многое выиграл. У него все же был позитивный сезон, он остается лидером и капитаном сборной»
Дидье Дешам считает позитивным сезон Килиана Мбаппе.
Главный тренер сборной Франции прокомментировал тот факт, что «ПСЖ» победил в финале Лиги чемпионов без Мбаппе. Французский нападающий покинул клуб прошлым летом, перейдя в «Реал».
«Такое может случиться, Килиан уже многое выиграл.
Он остается лидером и нашим капитаном, у него все же был позитивный сезон», – заявил Дешам.
Дешам о шансах Дембеле на «Золотой мяч»: «Победа в ЛЧ – это здорово, но сезон еще не окончен. Есть обладатель «Золотой бутсы» Мбаппе, Ямаль. Как насчет Левандовского, Рафиньи?»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TuttoMercatoWeb
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