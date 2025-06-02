«ПСЖ» объявил, что трофей ЛЧ стал 100-м в истории клуба – с учетом команд в футболе, баскетболе, волейболе, гандболе и дзюдо

«ПСЖ» объявил о завоевании сотого трофея в истории клуба.

Парижане объявили, что трофей победителей Лиги чемпионов стал сотым в истории клуба с учетом команд по всем видам спорта.

55 титулов выиграла мужская футбольная команда «ПСЖ », 6 – женская. Мужская гандбольная команда взяла 24 трофея. 12 трофеев выиграли дзюдоисты разных полов. Два титула взяла волейбольная команда, один – баскетбольная.

Первый трофей был завоеван в 1971 году. Отмечается, что с момента перехода «ПСЖ» под руководство катарцев клуб выиграл 75 титулов.

Изображение: x.com/PSG_English