«Челси» и Делап согласовали контракт на 6 лет. Форвард «Ипсвича» прошел часть медосмотра в лондонском клубе
Лиам Делап согласовал 6-летний контракт с «Челси».
Соглашение форварда «Ипсвича» с «синими» будет рассчитано до 2031 года.
Сообщалось, что «Челси» активирует пункт об отступных 22-летнего игрока молодежной сборной Англии в размере 30 млн фунтов, а сам Делап уже прошел первую часть медосмотра в лондонском клубе.
В 37 матчах минувшего сезона АПЛ Делап забил 12 голов. Подробнее его статистика – здесь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
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