«Челси» и Делап согласовали контракт на 6 лет. Форвард «Ипсвича» прошел часть медосмотра в лондонском клубе

Лиам Делап согласовал 6-летний контракт с «Челси».

Соглашение форварда «Ипсвича » с «синими» будет рассчитано до 2031 года.

Сообщалось , что «Челси » активирует пункт об отступных 22-летнего игрока молодежной сборной Англии в размере 30 млн фунтов, а сам Делап уже прошел первую часть медосмотра в лондонском клубе.

В 37 матчах минувшего сезона АПЛ Делап забил 12 голов. Подробнее его статистика – здесь .