Делап прошел часть медосмотра в «Челси». Формальные вопросы трансфера форварда «Ипсвича» решат в начале недели

Лиам Делап в шаге от перехода в «Челси».

22-летний нападающий прошел первую часть медосмотра в лондонском клубе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Формальные процедуры последуют в начале следующей недели. Все готово для официального оформления трансфера.

Сообщалось , что «Челси » активирует пункт об отступных Делапа в «Ипсвиче » в размере 30 млн фунтов.