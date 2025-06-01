Делап прошел часть медосмотра в «Челси». Формальные вопросы трансфера форварда «Ипсвича» решат в начале недели
Лиам Делап в шаге от перехода в «Челси».
22-летний нападающий прошел первую часть медосмотра в лондонском клубе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Формальные процедуры последуют в начале следующей недели. Все готово для официального оформления трансфера.
Сообщалось, что «Челси» активирует пункт об отступных Делапа в «Ипсвиче» в размере 30 млн фунтов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости