Роналду остается в «Аль-Насре». 40-летний форвард продлил контракт с саудовским клубом (Санти Ауна)
Криштиану Роналду решил остаться в «Аль-Насре».
Журналист Санти Ауна со ссылкой на саудовские источники сообщает, что португалец подписал новый контракт с клубом.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» может продлить контракт с Роналду и отдать его «Аль-Хилалю» в аренду на лето, чтобы он смог сыграть на клубном чемпионате мира.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Санти Ауны
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