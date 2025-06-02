Хвича репостнул картинку с Роналду и кубком ЛЧ, подписанную: «По стопам своего кумира ❤️🏆»
Хвича Кварацхелия выложил картинку с Криштиану Роналду и трофеем Лиги чемпионов.
В субботу «ПСЖ» стал победителем турнира, разгромив «Интер» в финале со счетом 5:0. Грузинский вингер забил один из голов.
Футболист репостнул в социальных сетях публикацию аккаунта 433, содержащую коллаж из их фотографий с Криштиану.
На одной из них португалец запечатлен вместе с маленьким Хвичей во время посещения тбилисской академии «Динамо» в 2013 году. На двух других Роналду и Кварацхелия держат в руках кубок Лиги чемпионов.
Подпись в исходной публикации гласит: «По стопам своего кумира ❤️🏆».
Изображение: instagram.com/stories/kvara7
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Хвичи Кварацхелии
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