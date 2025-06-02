  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хвича репостнул картинку с Роналду и кубком ЛЧ, подписанную: «По стопам своего кумира ❤️🏆»
Фото
38

Хвича репостнул картинку с Роналду и кубком ЛЧ, подписанную: «По стопам своего кумира ❤️🏆»

Хвича Кварацхелия выложил картинку с Криштиану Роналду и трофеем Лиги чемпионов.

В субботу «ПСЖ» стал победителем турнира, разгромив «Интер» в финале со счетом 5:0. Грузинский вингер забил один из голов.

Футболист репостнул в социальных сетях публикацию аккаунта 433, содержащую коллаж из их фотографий с Криштиану.

На одной из них португалец запечатлен вместе с маленьким Хвичей во время посещения тбилисской академии «Динамо» в 2013 году. На двух других Роналду и Кварацхелия держат в руках кубок Лиги чемпионов. 

Подпись в исходной публикации гласит: «По стопам своего кумира ❤️🏆».

Изображение: instagram.com/stories/kvara7

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Хвичи Кварацхелии
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoХвича Кварацхелия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoСборная Грузии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
соцсети
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хитцльспергер назвал Хвичу лучшим игроком финала ЛЧ: «При счете 4:0 он бежал почти к своей штрафной за мячом – он все время возвращался назад. Это было просто невероятно»
61 июня, 14:28
«С Месси, Неймаром и Мбаппе «ПСЖ» не мог победить в ЛЧ, а с Хвичей сразу сделал это. Он один из лучших футболистов мира и фартовый человек». Джанашия о грузинском вингере
151 июня, 11:30
Хвича – второй грузин, выигравший ЛЧ. Каладзе побеждал с «Миланом» дважды
5331 мая, 21:00
Хвича забил «Интеру» в финале ЛЧ. У вингера «ПСЖ» 12 (7+5) очков в 25 матчах за клуб
2031 мая, 20:46
Главные новости
Мастантуоно хочет перейти в «Реал», а не в «ПСЖ». У 17-летнего вингера «Ривер Плейт» 7+4 в 19 матчах сезона (The Athletic)
1018 минут назад
Александр Мостовой: «Готов войти в штаб Семака, так же, как и в «Спартак» или «Динамо». Мои слова – намеки, но никто не соглашается. Не для того 25 лет играл, чтобы что-то специально делать»
2921 минуту назад
Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
3233 минуты назад
Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»
137 минут назад
В «Барсе» ожидают, что наказание от УЕФА по делу о некорректном отражении прибыли не будет серьезнее небольшого денежного штрафа
343 минуты назад
Лига наций. 1/2 финала. Германия примет Португалию, Испания сыграет с Францией в четверг
4446 минут назад
Суд по делу Пакета завершен, решение вынесут через 4-8 недель. Игроку «Вест Хэма» грозит пожизненный бан за преднамеренное получение карточек
655 минут назад
Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»
6сегодня, 12:23
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
13сегодня, 12:13
Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
13сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Антони интересен «Ювентусу». Вингер «МЮ» вряд ли вернется в «Бетис» и ищет новый клуб (UOL)
215 минут назад
Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»
736 минут назад
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
355 минут назад
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
456 минут назад
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
10сегодня, 12:10
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
9сегодня, 12:06
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
8сегодня, 11:58
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
1сегодня, 11:56
«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
7сегодня, 11:42Фото
Германия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 11:26