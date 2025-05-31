Деку о том, должен ли Роналду играть за сборную: «Это неуважительный вопрос. Для меня Криштиану всегда был и останется величайшим в истории»
Деку назвал Криштиану Роналду лучшим игроком в истории футбола.
Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о том, должен ли 40-летний футболист играть за сборную Португалии.
«Это неуважительный вопрос. Он лучший португальский футболист. Он лучший игрок в истории мирового футбола.
Я не тренер, для меня этот вопрос даже не имеет смысла. Для меня Криштиану всегда был и останется величайшим в истории», – сказал Деку.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
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