Роман Бабаев: «ЦСКА поставит задачу в виде чемпионства на следующий сезон. Приложим все усилия»
ЦСКА поставят задачу выиграть чемпионат России в следующем сезоне.
Об этом после победы в FONBET Кубке России сообщил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.
– Президент ЦСКА Евгений Гинер в раздевалке выразил надежду, что в следующем сезоне поздравит и с кубком, и с чемпионством. Будет ли поставлена такая задача на следующий сезон в виде двух трофеев?
– Очень будем стараться для достижения этих результатов. Приложим все усилия. Задача в виде чемпионства на следующий сезон будет поставлена, да, – сказал Бабаев.
Армейцы заняли третье место в завершившемся сезоне Мир РПЛ, набрав 59 очков.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ТАСС
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