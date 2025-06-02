Роман Бабаев: «ЦСКА поставит задачу в виде чемпионства на следующий сезон. Приложим все усилия»

ЦСКА поставят задачу выиграть чемпионат России в следующем сезоне.

Об этом после победы в FONBET Кубке России сообщил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев .

– Президент ЦСКА Евгений Гинер в раздевалке выразил надежду, что в следующем сезоне поздравит и с кубком, и с чемпионством. Будет ли поставлена такая задача на следующий сезон в виде двух трофеев?

– Очень будем стараться для достижения этих результатов. Приложим все усилия. Задача в виде чемпионства на следующий сезон будет поставлена, да, – сказал Бабаев.

Армейцы заняли третье место в завершившемся сезоне Мир РПЛ , набрав 59 очков.

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