Гуарирапа не останется в ЦСКА из-за невыполнения условий для выкупа у «Сочи» («Чемпионат»)

Сауль Гуарирапа не останется в ЦСКА после аренды.

По данным «Чемпионата», нападающий не выполнил условия для того, чтобы его опция выкупа, прописанная в арендном контракте, стала обязательной.

В сентябре венесуэлец перешел в ЦСКА из «Сочи» на правах аренды, рассчитанной до лета 2025 года. Контракт игрока с сочинским клубом действует до лета 2028 года.

Сейчас «Сочи » рассматривает Гуарирапу , как основного игрока команды, которая только что вышла в РПЛ . Клуб будет готов продать форварда за гораздо большие деньги, чем там сумма, которая была прописана в арендном соглашении, сообщил источник «Чемпионата».

В составе ЦСКА 22-летний форвард сыграл в 30 матчах во всех турнирах, отметившись пятью голами.