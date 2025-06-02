Гуарирапа не останется в ЦСКА из-за невыполнения условий для выкупа у «Сочи» («Чемпионат»)
Сауль Гуарирапа не останется в ЦСКА после аренды.
По данным «Чемпионата», нападающий не выполнил условия для того, чтобы его опция выкупа, прописанная в арендном контракте, стала обязательной.
В сентябре венесуэлец перешел в ЦСКА из «Сочи» на правах аренды, рассчитанной до лета 2025 года. Контракт игрока с сочинским клубом действует до лета 2028 года.
Сейчас «Сочи» рассматривает Гуарирапу, как основного игрока команды, которая только что вышла в РПЛ. Клуб будет готов продать форварда за гораздо большие деньги, чем там сумма, которая была прописана в арендном соглашении, сообщил источник «Чемпионата».
В составе ЦСКА 22-летний форвард сыграл в 30 матчах во всех турнирах, отметившись пятью голами.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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