Бабаев о сезоне ЦСКА: «Великолепный. Мало кто мог предположить после зимнего перерыва, что будем третьими в РПЛ и завоюем Кубок»

Роман Бабаев оценил выступление ЦСКА в прошедшем сезоне.

— Я считаю, что команда великолепно провела сезон. Сложный первый круг, и мало кто мог предположить после зимнего перерыва, что мы будем третьими в таблице РПЛ и завоюем Кубок страны. Поэтому проделана хорошая работа, подготовились очень здорово зимой.

Такие были матчи потрясающие во второй части: против «Зенита» камбэк, с «Краснодаром» в чемпионате, сегодняшний драматичный финал [c «Ростовом»] в серии пенальти — твердая пятерка.

— Николич сказал, что следующий сезон должен быть золотым в чемпионате…

— Очень постараемся. Мы делаем все возможное, очень хочется, — сказал гендиректор ЦСКА .