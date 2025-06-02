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  • Дивеев о ЦСКА: «Зенит» усилился, а мы их дома обыграли – пускай все покупают новых игроков, мы в свой футбол играем. Постараемся стать чемпионами в следующем году»
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Дивеев о ЦСКА: «Зенит» усилился, а мы их дома обыграли – пускай все покупают новых игроков, мы в свой футбол играем. Постараемся стать чемпионами в следующем году»

Игорь Дивеев заявил, что ЦСКА намерен стать чемпионом, не оглядываясь на «Зенит».

В прошедшем сезоне Мир РПЛ армейцы заняли 3-е место в чемпионате России. Сине-бело-голубые стали вторыми, уступив одно очко победившему «Краснодару».

«В этом году была цель – стать чемпионами, мы постараемся добиться ее уже в следующем году.

Какая разница, кто как усиливается? «Зенит» усилился, а мы их дома обыграли. И что?

Я всегда открыто говорю – пускай они все покупают новых игроков, но мы в свой футбол играем, у нас свои футболисты! Пусть у них кто угодно приезжает», – заявил защитник ЦСКА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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