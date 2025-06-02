Гинер хочет золотой дубль ЦСКА в следующем сезоне: «Надеюсь, поздравлю вас и с чемпионством, и с Кубком!»

Евгений Гинер надеется на золотой дубль ЦСКА в следующем сезоне.

Президент армейцев высказался после победы в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Ростовом» (0:0, 4:3 по пен.). В минувшем сезоне РПЛ ЦСКА занял третье место.

«Только вперед, не останавливаемся на достигнутом. В следующем сезоне, надеюсь, поздравлю вас и с чемпионством, и с Кубком!» – сказал Гинер , обращаясь к команде.

Аплодирую Марко Николичу