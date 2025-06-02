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Дешам о финале ЛЧ: «Игры не было, «ПСЖ» превосходил «Интер» от начала до конца. Это также победа Энрике, оставшегося верным своим идеям – в ноябре они едва не вылетели»

Дидье Дешам отметил тотальное преимущество «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Парижский клуб разгромил «Интер» со счетом 5:0 в финальном матче турнира.

«Игры не было, «ПСЖ» превосходил их от начала до конца.

Возможно, у «Интера» было мало физической и умственной энергии после борьбы за скудетто до конца, а некоторые, вроде Лаутаро, были не в лучшей форме.

Это также победа Луиса Энрике, который остался верен своим идеям. «ПСЖ» впечатляет, но в ноябре они едва не вылетели», – заявил главный тренер сборной Франции.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TuttoMercatoWeb
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoИнтер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсерия А Италия
logoЛаутаро Мартинес
logoЛуис Энрике
logoДидье Дешам
logoСборная Франции по футболу
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