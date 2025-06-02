Дешам о финале ЛЧ: «Игры не было, «ПСЖ» превосходил «Интер» от начала до конца. Это также победа Энрике, оставшегося верным своим идеям – в ноябре они едва не вылетели»

Дидье Дешам отметил тотальное преимущество «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Парижский клуб разгромил «Интер » со счетом 5:0 в финальном матче турнира.

«Игры не было, «ПСЖ » превосходил их от начала до конца.

Возможно, у «Интера» было мало физической и умственной энергии после борьбы за скудетто до конца, а некоторые, вроде Лаутаро , были не в лучшей форме.

Это также победа Луиса Энрике , который остался верен своим идеям. «ПСЖ» впечатляет, но в ноябре они едва не вылетели», – заявил главный тренер сборной Франции.