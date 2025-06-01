Мендеш о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Мы все семья, для меня большая гордость играть в этой футболке. Тренер многое дал нам, это подарок и для него»

Нуну Мендеш отметил значение Луиса Энрике в успехах «ПСЖ».

Парижский клуб впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив «Интер » (5:0) в финальном матче.

«Для меня большая гордость играть в этой футболке. Мы сделали все возможное, чтобы преподнести себе большой подарок. Мы все семья на поле и за его пределами.

Я думаю, что мы проделали хорошую работу с начала Лиги чемпионов и до сих пор. Тренер – глава этой команды, а затем мы подстраиваемся под наших соперников. Он дал нам многое, как в обороне, так и в нападении. Это также подарок для него за все, что он сделал с прошлого сезона.

Болельщики должны ждать нас, мы приедем завтра и будем наслаждаться этим вместе с ними», – сказал защитник «ПСЖ » после матча.