Мендеш о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Мы все семья, для меня большая гордость играть в этой футболке. Тренер многое дал нам, это подарок и для него»
Нуну Мендеш отметил значение Луиса Энрике в успехах «ПСЖ».
Парижский клуб впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив «Интер» (5:0) в финальном матче.
«Для меня большая гордость играть в этой футболке. Мы сделали все возможное, чтобы преподнести себе большой подарок. Мы все семья на поле и за его пределами.
Я думаю, что мы проделали хорошую работу с начала Лиги чемпионов и до сих пор. Тренер – глава этой команды, а затем мы подстраиваемся под наших соперников. Он дал нам многое, как в обороне, так и в нападении. Это также подарок для него за все, что он сделал с прошлого сезона.
Болельщики должны ждать нас, мы приедем завтра и будем наслаждаться этим вместе с ними», – сказал защитник «ПСЖ» после матча.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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