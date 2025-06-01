Дюпра о финале ЛЧ: «ПСЖ» доминировал технически и физически. «Интер» выглядел как команда непрофессионалов»

Паскаль Дюпра отметил превосходство «ПСЖ» над «Интером» в финале Лиги чемпионов.

В финальном матче турнира парижане разгромили миланцев со счетом 5:0.

«Это было прекрасно! Я был взволнован вчера. Я всегда хвалил такое техническое качество, этот «ПСЖ» обладал абсолютным мастерством, я был в восторге!

«ПСЖ» доминировал технически, и особенно физически. В конце сезона, когда у всех этих игроков сборных было так много матчей, динамизм каждого из них был невероятным.

Чем дальше развивался матч, тем больше я говорил себе, что это неизбежно величайшее достижение в футболе. Была большая разница в счете и противник, который выглядел как команда непрофессионалов...» – заявил экс-тренер французских клубов.