Анри об Энрике: «Требл с «ПСЖ» немного ценнее, чем с «Барсой» и «Ман Сити» у Пепа. У клуба есть деньги, но они пошли в верном направлении»

Тьерри Анри высоко оценил работу Луиса Энрике в «ПСЖ».

Парижане стали победителями Лиги чемпионов, разгромив «Интер » (5:0) в финале турнира. Ранее в сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу 1 и Кубок Франции.

«Это его путь. Вы должны играть так, как ему нравится, или вам придется уйти. Если вы можете затмить его представление о том, что он собирается делать, он вас отпустит. Неймар, Верратти – вы можете идти.

Он был уверен в Витинье, он знал, что если дать определенные установки Фабиану Руису, то у него все получится. Фабиан Руис в сборной и в «ПСЖ», казалось, был потерян. Если дать ему установки, он сможет их реализовать, так что стоит отдать ему должное.

Это его второй требл в составе другой команды (первый требл Энрике выиграл с «Барселоной» в сезоне-2014/15 – Спортс’‘), это удавалось только Пепу Гвардиоле с «Барселоной» и «Ман Сити». Я считаю, что то, что он сделал это с «ПСЖ», немного более ценно.

Да, есть деньги, чтобы покупать игроков, но они пошли в верном направлении, они подписали нужных игроков и дополнили их несколькими ветеранами», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире CBS Sports.