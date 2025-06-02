Андрей Мостовой считает, что у «Зенита» нет проблем с мотивацией: «Все было нормально. Так сложилось. «Краснодар» много очков набрал»

Андрей Мостовой считает, что у «Зенита» не было проблем с мотивацией в прошедшем сезоне.

Петербургский клуб финишировал вторым в РПЛ , отстав от «Краснодара » на одно очко.

— Как искать мотивацию? В принципе все спортсмены: с 6 лет занимаешься футболом – где ты берешь мотивацию? Всегда мотивация – каждый день выходить на поле и тренироваться. Не знаю, может, у кого-то пропадает.

— Чувствовал, что у всех футболистов «Зенита» есть эта мотивация?

— Я как-то сказал, зацепились тоже за то, что говорил, что у кого-то нет мотивации. Даже не скрывал, мне кажется, у Клаудиньо такое немножко произошло в момент. Пусть человек ушел.

А так у всех, думаю, все было нормально. Так сложилось. «Краснодар» много очков набрал, – сказал полузащитник «Зенита ».