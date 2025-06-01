Андрей Мостовой: «Не сказал бы, что «Краснодар» показывал чемпионскую игру. В очном матче «Зенит» все показал»
Андрей Мостовой не считает, что «Краснодар» показывал чемпионскую игру.
«Зенит» дома разгромил «Краснодар» в матче второго круга чемпионата со счетом 4:1. В Краснодаре сильнее были «быки» (2:0).
«Не сказал бы, что «Краснодар» показывал чемпионскую игру. Думаю, мы в очном матче все показали.
Не было такого, что мы 100% станем чемпионами. Все понимали, что 100-летие, что надо побить рекорд. Успокоенности не было», – сказал вингер «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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