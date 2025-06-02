Андрей Мостовой: «Если Карпин возглавит «Динамо», то у «Зенита» появится очень сильный конкурент. Даже с ребятами в сборной это обсуждали»

Андрей Мостовой высказался о возможном назначении Валерия Карпина в «Динамо».

«Если Карпин возглавит «Динамо », то у нас появится очень сильный конкурент. Даже с ребятами в сборной это обсуждали», – сказал вингер «Зенита ».

Дюков о Карпине: «Один клуб получил разрешение на переговоры. РФС не будет возражать, но с условием, что при возвращении сборной в официальные турниры он закончит совмещение»