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Андрей Мостовой: «Если Карпин возглавит «Динамо», то у «Зенита» появится очень сильный конкурент. Даже с ребятами в сборной это обсуждали»

Андрей Мостовой высказался о возможном назначении Валерия Карпина в «Динамо».

«Если Карпин возглавит «Динамо», то у нас появится очень сильный конкурент. Даже с ребятами в сборной это обсуждали», – сказал вингер «Зенита». 

Дюков о Карпине: «Один клуб получил разрешение на переговоры. РФС не будет возражать, но с условием, что при возвращении сборной в официальные турниры он закончит совмещение»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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