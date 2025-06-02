Нобоа за проведение матча Россия – Эквадор: «Эта игра была бы полезна для обеих команд. Было бы интересно»

Кристиан Нобоа выступил за проведение матча между сборными России и Эквадора.

— Было бы хорошо, если бы сборная Эквадора провела товарищеский матч со сборной России?

— Конечно, почему нет? Думаю, это было бы интересно, сыграть с такой командой, как Россия. Этот матч был бы полезен для обеих команд, — сказал бывший игрок клубов РПЛ.