Кафанов ожидает, что с Нигерией сыграет Сафонов: «В любом случае решим, посмотрев голкиперов в тренировочном процессе»

Матвей Сафонов, вероятно, сыграет за сборную России против Нигерии.

Об этом сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов .

«Пока идут контрольные игры, по-прежнему хочется дать возможность сыграть всем вратарям.

С Нигерией в основном составе планировался Матвей , но в любом случае все решения мы принимаем только после того, как посмотрим голкиперов в тренировочном процессе», – сказал Кафанов.

Сборная России встретится с Нигерией 6 июня в Москве.