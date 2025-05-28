Кафанов ожидает, что с Нигерией сыграет Сафонов: «В любом случае решим, посмотрев голкиперов в тренировочном процессе»
Матвей Сафонов, вероятно, сыграет за сборную России против Нигерии.
Об этом сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.
«Пока идут контрольные игры, по-прежнему хочется дать возможность сыграть всем вратарям.
С Нигерией в основном составе планировался Матвей, но в любом случае все решения мы принимаем только после того, как посмотрим голкиперов в тренировочном процессе», – сказал Кафанов.
Сборная России встретится с Нигерией 6 июня в Москве.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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