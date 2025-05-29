Уругвай может отказаться от проведения серии игр в РФ – их соперники «опасаются приезжать в страну из-за проблем с безопасностью». Матч с Россией под угрозой срыва (Sport24)

Матч сборных России и Уругвая может сорваться.

Как сообщает Sport24, уругвайцы рассматривают возможность проведения ноябрьской выездной серии матчей в Южной Корее, а не в России, что ставит под угрозу игру с командой Валерия Карпина.

Основная причина – сложности с организацией второго матча в РФ, поскольку потенциальные соперники уругвайцев «опасаются приезжать в страну из-за проблем с безопасностью и атак украинских беспилотников».

Глава уругвайской ассоциации о матче с Россией: «Поступили более выгодные предложения на сентябрь или октябрь. С российской стороной общаемся по поводу ноября»