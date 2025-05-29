Уругвай может отказаться от проведения серии игр в РФ – их соперники «опасаются приезжать в страну из-за проблем с безопасностью». Матч с Россией под угрозой срыва (Sport24)
Матч сборных России и Уругвая может сорваться.
Как сообщает Sport24, уругвайцы рассматривают возможность проведения ноябрьской выездной серии матчей в Южной Корее, а не в России, что ставит под угрозу игру с командой Валерия Карпина.
Основная причина – сложности с организацией второго матча в РФ, поскольку потенциальные соперники уругвайцев «опасаются приезжать в страну из-за проблем с безопасностью и атак украинских беспилотников».
Глава уругвайской ассоциации о матче с Россией: «Поступили более выгодные предложения на сентябрь или октябрь. С российской стороной общаемся по поводу ноября»
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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